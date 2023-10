Gouden huwelijk voor Hubert en Monique

Hubert Lahousse en Monique Geldof vierden hun gouden huwelijksverjaardag. Monique is afkomstig uit Merkem en groeide op als oudste van drie in een landbouwersgezin. Na de lagere school in Merkem trok ze naar het Lyceum in Ieper. Hubert is afkomstig uit Dranouter als tweede in een gezin van zes. Hij ging naar school in Dranouter, later naar het college van Poperinge en het VTI van Ieper om vervolgens hoger onderwijs te volgen in Kortrijk. Monique en Hubert leerden elkaar kennen in de Wielewaal en trouwden in 1973. Ze hebben twee kinderen Karen en Koen en ze zijn de trotse grootouders van Floris, Maurits, Judith, Vic, Roel en Fran. Het Heuvellands gemeentebestuur zette de jubilarissen in de bloemetjes. (foto EF)