Gouden huwelijk voor Ghislain en Martine uit Ruiselede

Ghislain Baele en Martine Bruneel werden onlangs op het gemeentehuis ontvangen voor hun gouden jubileum.

Ghislain werd geboren in Graux op 21 december 1953 en groeide op in een gezin van René Baele en Maria Maes, met een broer en een zus. Martine werd geboren in Tielt op 27 mei 1955 in het gezin met vijf meisjes van Paul Bruneel en Agnes Lagaisse.

Uitbreiding

Ghislain en Martine leerden elkaar voor het eerst kennen in café Den Beiaard tijdens de Tieltse feesten. Lang heeft de verlovingsperiode niet geduurd. Na een achttal maanden traden ze op 7 september 1973 in het huwelijk en gingen wonen in Tielt. Spoedig kreeg het gezin vier flinke zonen: Stefan (met Petra Bogemans), Johan (met Ruut Braeckevelt), Peter (met Tine Deman) en Jonas. Hun familie werd inmiddels al uitgebreid met tien kleinkinderen.

Tijdens hun actieve loopbaan was Ghislain vrachtwagenchauffeur voor nationaal en internationaal transport. Martine werkte een tijdje in een tapijtenweverij, baatte een zestal jaar een café uit in Schuiferskapelle en zorgde later vooral voor de kinderen.

Motorhome

Na het overlijden van zijn ouders gingen Ghislain en Martine in zijn ouderlijk huis wonen in de Tuinwijk te Ruiselede. Thans genieten ze er van een welverdiend pensioen. Met de motorhome doorkruisen ze geregeld onze Ardennen en steken ze ook vaak de grens over naar de Franse streken. Wanneer ze thuis zijn gaan ze graag op bezoek bij de kinderen, kleinkinderen en familie. Naar aanleiding van hun jubileum werden de jubilarissen en familie op zaterdag 9 september ontvangen op het gemeentehuis door het College van Burgemeester en Schepenen. (WV)