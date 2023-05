Gouden huwelijk voor Fernand en Nelly

Ter gelegenheid van hun gouden huwelijksverjaardag werden 75-jarige Fernand Marysse en de 72-jarige Nelly De Wintere gehuldigd door het gemeentebestuur.

Ze ontvangen naast het diploma van het koningshuis ook nog een bloemetje. Fernand is geboren in Oudenaarde en Nelly in Waregem. Ze leerden elkaar kennen als buren. Ze trouwden op 13/04/1973 te Kuishoutem en ze wonen nu in de Meylegemstraat te Zulte. Het gouden echtpaar kreeg 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Fernand heeft gewerkt bij Garage Gilbert en Nelly was bediende bij Bekaert Texiles. In hun vrije tijd zijn de jubilarissen vooral bezig met het kweken van ponys en schapen. (MV/foto MV)