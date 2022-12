Gouden geluk voor Lieve en Robert uit Aartrijke

Robert D’Hulster (75) en Lieve Roose (74) hebben hun gouden huwelijksjubileum gevierd. Dat deden ze samen met dochter Veronique, haar vriend Dimitri en de familie in Bistro Boschvogel in Aartrijke.

Het gouden echtpaar woont in de Noordstraat in Aartrijke en stapte op 20 oktober 1972 in het huwelijksbootje in de kerk van Aartrijke, het dorp waar Lieve ook opgroeide. Robert is afkomstig uit Ichtegem. Hij werkte als vrachtwagenchauffeur bij de firma Bouwmaterialen Tanghe in Ichtegem. Lieve was huisvrouw.