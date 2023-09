Gouden feest voor Wilfried en Mariette

Wilfried Cortvriendt en Mariette Dumoulin uit de Lichterveldsestraat zijn 50 jaar getrouwd. Op 23 augustus 1973 stapten ze in het huwelijksbootje.

Wilfried is geboren in Koolskamp op 2 februari 1948, Mariette zag het levenslicht op 10 oktober 1951. Wilfried volgde de tuinbouwschool in Roeselare. Samen met Mariette baatte hij een tuinbouwbedrijf uit in de Hondsklinkstraat. Hij kweekte er vooral serregroenten zoals sla en tomaten. In de zomer waren de aardbeien van Wilfried en Mariette een gegeerde delicatesse. In 2010 ging Wilfried met pensioen.

Op zondagvoormiddag gaat Wilfried graag eens naar De Zwaan. “Blijven hangen, zit er niet in, want de verse soep van Mariette wil ik niet missen”, lacht Wilfried. Op zaterdagmiddag spreekt hij soms af met enkele oud-collega’s aan de Reo-veiling. Een fietstocht maken met de familie zit er ook nog in. Hij is ook lid van de Landelijke Gilde en van Okra.

Mariette begon als naaister in een atelier. Na haar huwelijk werkte ze volop mee in het tuinbouwbedrijf. Tuinieren was niet alleen haar beroep, maar ook een hobby. Mariette is gewezen bestuurslid van KVLV. Ze is actief lid van Okra en zet zich in als vrijwilliger in het woonzorgcentrum BEN.

De Zwarte Leeuw

In hun jonge jaren waren beiden lid van de KLJ. Tijdens een uitstap naar De Zwarte Leeuw in Oostrozebeke leerden ze elkaar kennen.

De jubilarissen hebben een dochter en een zoon. Anja is getrouwd met Luc Vanneste. Henk is de echtgenoot van Tanja Feys. Ondertussen zijn er al vier kleinkinderen. (JM)