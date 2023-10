Gouden feest voor Viviane en Marcel

Viviane Plets (70) en Marcel Vanhoutte (75) groeiden op in Gullegem. Marcel is de jongste van 12 kinderen, Viviane heeft een oudere broer Luc. Ze leerden elkaar kennen op een feest in Gullegem. Het koppel woont in de Koningin Fabiolastraat. Daar heeft Viviane haar kapsalon, waar ze nog steeds aan de slag is samen met dochter Sophie. Ook Marcel oefende zijn beroep uit in Gullegem. Hij werkte zijn hele loopbaan lang bij LVD als Product Manager. Viviane en Marcel huwden op 22 september 1973. Vijftig jaar later werden ze gevierd in aanwezigheid van burgemeester en schepenen in Huis van Wonterghem in Kuurne. Het waren bovenal hun twee dochters Sylvie en Sophie en kleinkinderen Elyn, Mathieu, Louise en Baptist die het feest onvergetelijk maakten. (SL/foto SL)