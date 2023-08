Gouden feest voor Rodrique en Rita

Rodrique Van Muylen en Rita Herman werden op het stadhuis ontvangen naar aanleiding van hun gouden bruiloft. Rodrique werd geboren in Menen op 15 juli 1951 en Rita in Roeselare op 1 december 1954. Beiden stapten in het huwelijksbootje in Menen op 6 juli 1973. Ze wonen sinds 1989 in de Vlamingenstraat, voorheen in de Moeskroenstraat en de Bakkersstraat. Rodrique was 30 jaar wever bij Solintex en 14 jaar onderhoudsarbeider bij Bond Moyson. Rita werkte als stikster, zowel in Lauwe, Moorsele, maar ook in rusthuis Marie Tol, Ons Dorp, De Feniks, het Badhuis en in Frankrijk. Rodrique is supporter van Club Brugge en Rita houdt zich graag bezig met kruiswoordraadsels en woordjes zoeken. Ze hebben één zoon, Andy en twee kleinkinderen, Marthe en Emma. (NVM/foto NVM)