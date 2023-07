Gouden feest voor Marie-Joseph en Eddy uit Ruiselede

Eddy Bonne en Marie-Joseph Watteny werden naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum op het gemeentehuis ontvangen. Op 28 juni 1973 stapten ze in het huwelijsbootje.

Eddy Bonne werd geboren in Tielt op 28 april 1950. Hij was de jongste van twee kinderen in het gezin van Marcel Bonne en Anna Dedecker. Na de lagere school ging hij naar het VTI in Tielt waar hij de opleiding voor mecanicien volgde. Toen hij na een tweetal jaar de school had verlaten, werd hij vrachtwagenchauffeur en doorkruiste hij diverse landen.

Marie-Joseph Watteny werd geboren in Tielt op 28 mei 1953 en kwam terecht in een gezin met acht kinderen van Maurice Watteny en Jeanne Seghers. Na haar schoolperiode ging ze werken in de textielsector en bleef daarna thuis om voor de kroost te zorgen.

Vijf jaar verloofd

Tijdens z’n jeugdjaren was Eddy bevriend met Etienne, de broer van Marie-Joseph. Vrij vlug sloeg de liefdesvlam over tussen Eddy en Marie-Joseph. Vijf jaren waren ze verloofd. Op 28 juni 1973 traden ze in het huwelijk en gingen inwonen bij de familie Bonne. Eind 1974 verhuisde het koppel naar de nieuwe woonst in de Buisstraat in Ruiselede.

Het gezin breidde uit met vier kinderen. Rino (Nathalie Uzeel, twee kinderen: Kylian en Kyarah), Nico (Vicky Genbrugge, twee kinderen: Britta en Xana), Sandy (Tim Vanhauwaert, drie kinderen: Sem,Vic en Tiny) en Randy.

Toen de kinderen nog thuis woonden, reisde het gezin jaarlijks naar het buitenland en genoot van de mooie streken.

Thans genieten de jubilarissen van een welverdiende rust. Terwijl Eddy zich ontfermt over de bloementuin, staat Marie-Joseph nog steeds vol enthousiasme aan de kookpotten. Maar vooral de kleinkinderen zijn de oogappels van oma en opa. Samen zitten ze regelmatig rond de tafel en genieten van de lekkere taart die oma bakte. Eénmaal per maand gaat oma, samen met haar vriendin, shoppen en maakt Eddy een wandeling of fietstocht.

(WV)