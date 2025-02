Gouden feest voor Joseph en Paula

Joseph Degraeve (74) en Paula Simons (73) gaven elkaar op 8 februari 1975 het jawoord en werden op zondag 2 februari op het gemeentehuis in Langemark ontvangen voor hun gouden jubileum. Joseph werd in Roeselare geboren en liep lagere school in Poelkapelle. Vervolgens trok hij naar de landbouwschool in Roeselare om nadien thuis op de hoeve te helpen. Paula werd geboren in Jonkershove en volgde de naaischool in Merkem. Tijdens het uitgaan leerden de twee elkaar kennen. Na hun huwelijk bouwden ze samen de hoeve uit in de Brugseweg in Poelkapelle. Als een echte doe-het-zelver kweekt Joseph nog zijn eigen groenten en daarnaast probeert hij ook nog zoveel mogelijk in beweging te zijn. Hun kinderen zijn Linda Degraeve en echtgenoot Dimitri Fourie en Mieke Degraeve. Kleinkind Louise is hun oogappel. Op de foto zien we de jubilarissen samen met hun familie en een delegatie van het gemeentebestuur. (foto RB)