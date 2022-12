Gouden feest voor Guido en Lea uit Oostvleteren

Guido Van Neste (78) en Lea Struyve (72) zijn vijftig jaar getrouwd. Burgemeester Stephan Mourisse ging het koppel thuis opzoeken, samen met schepen Gerda Goubeir en schepen Marnick Lauwers.

Op 14 oktober 1972 huwde het koppel in Oostrozebeke. Guido zag het levenslicht in Tielt en samen met zijn drie zussen en één broer groeide hij op in De Ginste. Na zijn legerdienst ging hij aan de slag in de weverij Ter Molst in Oostrozebeke, waar hij 45 jaar werkte. In bijberoep was Guido slager. Lea werd geboren in Markegem en had vier broers en drie zussen. Ze werkte 25 jaar in het ziekenhuis van Waregem.

Guido en Lea leerden elkaar kennen in een dancing in Dentergem. Het koppel woonde 35 jaar in Wakken. Ondertussen wonen ze al 15 jaar in Oostvleteren. Ze kregen vier kinderen samen: Carmen (49), Sam (47), Ruben (45) en Rebecca (41).

Lea is lid van de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia van Oostvleteren, waar ze Tuba speelt. Daarnaast is ze ook lid bij Ferm en ze doet iedere dag haar fietstochtje. Guido’s grootste hobby is het maken van bloedworst. Een eigen geheim recept van toen hij nog boerenslager was.

