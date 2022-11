Gouden feest voor Gerard Desaever en Christiane Verdoolaege in Veurne

Zaterdag 19 november verzamelde de familie Desaever-Verdoolaege in ‘Het Spaans Kwartier’ in Izenberge voor een feestelijke gebeurtenis. Gerard en Christiane vierden er hun gouden bruiloft, samen met hun vier kinderen, Anja, Els, Jeroen en Klaas. Ook hun vier schoonkinderen en zes kleinkinderen ontbraken niet op het feest.

Gerard werd in Eggewaartskapelle geboren op 14 april 1948, Christiane is afkomstig uit Steenkerke, waar ze op 5 juli 1951 ter wereld kwam. Gerard werd leerkracht lager onderwijs en gaf eerst een jaar les in de gemeenteschool in Wulpen. Hij kwam in 1970 les geven aan het vierde, het vijfde en het zesde leerjaar in de gemeentelijke basisschool in Steenkerke. Het was in Steenkerke dat ‘meester Gerard’ zijn aanstaande echtgenote Christiane leerde kennen.

Op 16 november 1972 gaven ze er hun jawoord. Gerard en Christiane waren heel actief in het verenigingsleven in het dorp: de feestcommissie en de vriendenkring van de school. Christiane was ook heel actief bij KVLV, waar ze een tijd bestuurslid was.

(JT)