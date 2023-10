Gouden feest voor Fernand en Rita

Rita Depreitere en Fernand Rosseel zijn vijftig jaar getrouwd. Rita en Fernand leerden elkaar kennen op een dansavond in Diksmuide. Op 5 oktober 1973 traden ze in het huwelijk. Rita werkte als verpleegster in het ziekenhuis van Veurne, Ferdinand was directeur van een sociale huisvestingsmaatschappij. Beiden genieten nu in hun vrije tijd van verkenningstochtjes met de fiets door de Westhoek. Fernand heeft gedurende al die jaren groene vingers gekweekt, een must als Rita verse groenten wil om haar soep te bereiden. Gezond bezig zijn, dat houdt een mens jong en gelukkig is hun levenswijsheid. Het jubileumfeest vierden ze samen met hun drie kinderen, Leen, Klaas en Griet, hun partners Boris, Lauranne en Guy, en hun vijf achterkleinkinderen, Arthur en Hélène, de tweeling Hugues en Egon en Alexis. Tijdens het feest kregen ze het bezoek van schepen Guido Hoste, burgemeester Peter Roose en schepen Pascal Sticker. (foto JTV)