Gouden feest voor Emiel en Maria

Op donderdag 27 juli kregen Emiel Teck en Maria Van Herbruggen bij hen thuis op het Heldenplein het bezoek van burgemeester Piet De Groote. De burgervader feliciteerde het koppel naar aanleiding van hun gouden huwelijksverjaardag en overhandigde hen een champagnebox. Het koppel heeft twee kinderen, Jan en Sofie, en vier kleinkinderen: Renée, Louise, Juliette en Charlotte. Emiel en Maria leerden elkaar kennen in het jeugdhuis. Emiel was ingenieur en Maria werkte als bankbediende bij de KBC. Emiel tuiniert graag en volgt avondschool lassen. Maria is lid van een zangkoor en houdt zich fit met zumba. (foto DM)