Gouden echtpaar uit Blankenberge was elkaars eerste lief

Marc De Ridder (71) en Marie-Louise De Troij (70) waren op 20 juli exact vijftig jaar getrouwd. Het koppel is afkomstig van Opwijk.

“Ik zag Marc voor het eerst in een Merchtemse dancing: zijn kameraad had een oogje op mij en stuurde Marc vooruit als verkenner. Hij was de zoon van de bakker en kon het nogal goed uitleggen”, knipoogt Marie-Louise, die uiteindelijk in de armen van de bakkerszoon belandde.

“Zestien jaar waren we. Elkaars eerste lief.” Marc was bediende bij de RTT, Marie-Louise onthaalmedewerkster bij de provincie Vlaams-Brabant. Het echtpaar bleef kinderloos. “Vroeger kwamen we twee keer per jaar naar Blankenberge op vakantie, twaalf jaar geleden zijn we hier vast komen wonen. Daar hebben we nog geen seconde spijt van gehad: we hebben hier een leuke vriendenkring opgebouwd”, klinkt het.

(WK)