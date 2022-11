Gouden bruiloft voor Willy en Godelieve

Willy Meeus werd geboren op 16 augustus 1950 in Veurne, zijn toekomstige bruid, Lieve Onraedt op 7 januari 1947 in Alveringem. Ze leerden elkaar kennen op een carnavalsfeest in de carnavalstent in De Panne.

Het jonge stel stapte in het huwelijksbootje op 10 november 1972 en ging ook in De Panne wonen, de gemeente waar ze elkaar hadden leren kennen. Willy verdiende de kost als arbeider bij het toenmalige Belgacom. Lieve ging aan de slag als bediende in het ziekenhuis. Het huwelijk werd gezegend met een zoon, Tom. Zoveel jaren later woont ook zoon Tom nog in De Panne en maakte zijn ouders tot trotse grootouders van twee kleindochters. Willy ging met pensioen in 2002, Lieve volgde zijn voorbeeld in 2005. Sinds ze met pensioen zijn hebben Willy en Lieve alle tijd om te fietsen, een terrasje te doen in De Panne en als het wat minder mooi weer is, zijn er nog altijd kruiswoordraadsels. (MVO/foto MVO)