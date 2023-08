Goud voor Yves en Rita

Yves Damman (Brugge, 14 oktober 1952) en Rita Fiaert (Brugge, 4 januari 1955) uit het Koolstuk in Sint-Kruis hebben vorige week bij hun dochter op de Malehoek hun gouden jubileum gevierd.

Het koppel leerde elkaar kennen in het café ’t Roostertje in de Predikherenstraat in Brugge. Op 3 augustus 1973trouwden ze. Er kwamen drie kinderen: Wendy, Wesley en Kenny. Yves was eerst beroepsmilitair in Duitsland, werkte in een restaurant in Knokke, bij Volkswagen en Structo, en de laatste 25 jaar als technisch en commercieel afgevaardigde bij Robland. Rita werkte in het restaurant Belfort op de Markt in Brugge en bij Koffie Javana in de Steenstraat.

Yves heeft een passie voor geschiedenis, is amateurarcheoloog en verzamelaar van fossielen. Hij is een fervent kijker van Formule 1. Rita houdt van koken, en van etentjes met vrienden en familie. Schepen Franky Demon kwam het koppel feliciteren. (SR/foto SR)