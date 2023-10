Goud voor Wilfried Nevejans en Maria Vitse

Wilfried Nevejans (69) en Maria Vitse (67) uit de Benedictijnenstraat vierden hun gouden jubileum. Wilfried werd geboren op 15 februari 1954 in Reningelst. “Ik ging naar de lagere school op de wijk De Brabant, en trok daarna naar de RMS, waar ik houtbewerking volgde. Na vier jaar bij Valcke in Vlamertinge, ging ik aan de slag bij de NMBS, van spoorlegger tot bureauman”, zegt Wilfried. Maria Vitse werd geboren in Poperinge op 8 januari 1956. “Ik liep school bij de Benedictinessen, en werkte in de confectieateliers Legrand en Imbelco, en later ging ik poetsen in scholen. Ik leerde Wilfried kennen in café De Hertog, we trouwden op 13 oktober 1973.” Het echtpaar heeft vier kinderen: Bianca (49), Petra (47), Pedro (45) en Sandro (39). Er zijn negen kleinkinderen: Brecht, Brent, Elien, Hanne, Silke, Lucas, Thomas, Elena en Nora, en er is een achterkleinkind Myrah. (AHP/foto MD)