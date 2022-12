Goud voor Walter en Marleen

Walter Lambert (72) en Marleen Deprez (70) vierden hun gouden huwelijksverjaardag. De jubilarissen trokken op uitnodiging naar het gemeentehuis waar ze vele felicitaties in ontvangst mochten nemen. “Wij wonen in Oeselgem en tijdens mijn werkloopbaan was ik aan de slag bij een schilder en een decoratiebedrijf”, vertelt Walter. “Mijn vrouw Marleen werkte bij een confectiebedrijf als naaister. Ons gezin werd uitgebreid met twee kinderen, twee zonen. Momenteel zijn wij fiere grootouders van vier kleinkinderen.” (NS/foto Nele)