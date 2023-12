Goud voor Stefaan en Christine

Stefaan is geboren in Zwevegem op 31 oktober 1951 als vierde kind in het kroostrijke gezin van Cyriel Voet en Martha Vandenbunderie. Hij groeide samen met vijf broers en enige zus op in de Ellestraat in Knokke-Zwevegem. Christine zag het levenslicht in Mechelen op 22 juni 1955 als vijfde kind van Roger Debard en Lucie Debakker. Ze groeide samen met haar 3 broers en 3 zussen op in de Molentjesstraat in Kooigem. Op 23 november 1973 traden Stefaan en Christine in het huwelijksbootje in Kooigem. Na hun huwelijk woonden ze eerst 8 jaar in Kruishoutem. Ze werden er op 30 juni 1978 trotse ouders van hun oudste dochter Jovanka. Christine werd echter ernstig ziek. Daardoor beslisten ze om naar Zwevegem te verhuizen om dichter bij de familie te zijn. Na 2 jaar verhuisden Stefaan en Christine nogmaals naar de Oudstrijderslaan in Bossuit om er rustiger te wonen. Daar bleven ze 36 jaar wonen, tot ze 4 jaar geleden moesten verhuizen naar Avelgem omdat de woningen in Bossuit afgebroken werden. Op 9 oktober 1985 werd hun tweede dochter Mariska geboren. Op 31 mei 1988 volgde Majona en op 30 december 1997 was het gezin compleet met de geboorte van Jadranka. (ELD/foto ELD)