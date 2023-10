Goud voor Rose-Marie en Pierre

Pierre Craeynest en Rose-Marie Devos stapten 50 jaar geleden in het huwelijk. Die gouden huwelijksverjaardag kreeg een officieel tintje met een ontvangst in het gemeentehuis.

Het waren burgemeester Jan Stevens en schepenen Daisy Haydon en Rachida Abid die Rose-Marie Devos en Pierre Craeynest uit het Kraaienhof in Sint-Baafs-Vijve verwelkomden. Pierre is afkomstig van Oostrozebeke, hij is geboren op de Ginste. Het lager onderwijs werd gevolgd op de Ginste, voor zijn middelbaar trok Pierre naar het VTI in Waregem, richting metaal.

Pierre begon te werken op 16-jarige leeftijd, onder meer als lasser. Na zijn legerdienst werkte hij achtereenvolgens bij Lindal, Anatex en Beaulieu. Onder de vleugels van de familie Declerck maakte hij de opstart van de nieuwe site Ideal in de Boffonstraat mee. Zijn actieve loopbaan sloot hij af bij Callens EMK.

Rose-Marie is geboren en getogen in Sint-Baafs-Vijve. Het lager onderwijs werd gevolgd in het gebouw waar nu de Biekorf in ondergebracht is. Daarna trok ze richting Wakken, waar ze in het Pensionaat de beroepsrichting volgde. Eens afgestudeerd ging Rose-Marie poetsen in het ziekenhuis van Waregem. Toen de kinderen geboren werden bleef ze een drietal jaar thuis om dan bij Beaulieu in dienst te treden als tufster. Dit heeft ze 30 jaar lang gedaan.

Hondenzwemming

De twee leerden elkaar kennen in zaal den Aert toen tijdens de hondenzwezmming een groep vlaggenzwaaiers uit Oostrozebeke optrad. Na vijf jaar trouwden ze. Het feest vond plaats in de Rembrandt. Na hun huwelijk hebben ze eerst in de Driesstraat gewoond, tot ze in 1976 hun vaste stek vonden in het Kraaienhof, waar ze uitkijken op het aangrenzend voetbalterrein. Ze zijn telkens blij als het voetbalseizoen wat leven in de brouwerij brengt.

Het huwelijk werd gezegend met drie kinderen: Christof (met Els), Mariska (met Sammy) en Mathieu (met Hannelore). Intussen zijn er al acht kleinkinderen en een eerste achterkleinkind is op komst. (MI)