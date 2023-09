Goud voor Rosa Van Loo en Freddy Van Laecke

Onlangs nodigden Rosa Van Loo en Freddy Van Laecke familie en vrienden uit naar het Kasteel van Moerkerke voor de viering van hun gouden huwelijksjubileum.

Met een vijftigtal aanwezigen was het gouden huwelijksjubileum van Rosa Van Loo (68) en Freddy Van Laecke (72) een groot en mooi feest. Als Moerkerkenaars kozen de jubilarissen het Kasteel van Moerkerke als feestlocatie. Rosa en Freddy trouwden op 27 juli 1973 in Moerkerke. Freddy is afkomstig uit Den Hoorn en Rosa uit Moerkerke, meer bepaald de wijk Scheewege. Ze leerden elkaar kennen in café Het Vissershuis in Moerkerke en trouwden al erg snel nadien. Het huwelijk vond plaats in Moerkerke op 27 juli 1973. Na hun huwelijk gingen ze eerst een tijdje inwonen bij de ouders van Freddy in Den Hoorn en daarna kochten ze ook in Den Hoorn een stuk bouwgrond om er het huis te laten bouwen waar ze vandaag nog altijd wonen. Rosa begon al op erg jonge leeftijd, nog voor hun huwelijk, te werken als poetsvrouw in het Elizabethziekenhuis in Sijsele, waar ze intussen al tien jaar met pensioen is. De verhuizing naar ziekenhuis Alma in Eeklo maakte ze, zeker niet tot haar spijt, dus niet meer mee. Freddy werkte zijn hele loopbaan als metaalarbeider. Eerst bij Siemens in Oostkamp, dan bij Dana in Brugge en ten slotte bij Cools in Zedelgem.

Cruise

Rosa en Freddy rijden graag samen met de fiets en trekken er vaak opuit met de busreizen van Flamingo. Zoals onlangs nog naar Oostenrijk. Ook tegen zogenaamde ‘verrassingsreizen’, waarbij ze de bestemming niet op voorhand kennen, zeggen ze geen neen. Na lang aandringen van Freddy bij zijn echtgenote, die toch wat angst heeft voor water en de zee, ondernamen ze recent ook een heuse cruise. Voorts werkt Freddy graag in de tuin en houdt hij zich bezig met het kweken en slachten van kippen voor vrienden en familie. De jubilarissen gaan ook iedere donderdag naar café De Vrede in Moerkerke, waar ze hun lottoformulier binnenbrengen en dan ook al wel eens ‘blijven plakken’. Rosa en Freddy hebben vier kinderen, allemaal zonen, en negen (plus)kleinkinderen.

Burgemeester Joachim Coens en schepen Rik Strubbe kwamen langs op het jubileumfeest om de gelukwensen namens het stadsbestuur over te brengen en een geschenk te overhandigen. (PDV)