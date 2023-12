Goud voor Rosa en Antoine

Rosa Vanhoutte (9/3/1949) en Antoine Casteleyn (17/4/1949) werden gehuldigd voor hun 50ste huwelijksverjaardag. Ze leerden elkaar kennen in dancing ‘Golden River’ in Deerlijk. Rosa is afkomstig van Desselgem en was verpleegster in het Kortrijkse hospitaal. Antoine is van Stasegem en werkte als mecanicien bij LVD in Gullegem. Zo belandden ze in Wevelgem waar ze bouwden op de hoek van de Biest- en de Kleine Molenstraat en nog steeds wonen. “We huwden voor de wet op 30 november 1973. Door een ongeval waarbij ik een schedeloperatie moest ondergaan, konden we pas op 16 februari 1974 voor de kerk trouwen. Het is ook die datum waarop we eigenlijk ons huwelijk vieren”, zegt Rosa. Het koppel heeft drie kinderen, Griet (47), An (45) en Piet (41), die op hun beurt ook drie kinderen kregen: Lisa (21), Josse (18), Bas (13), Tuur (20), Daan (19), Noor (16), Arno (8), Lucie (4) en sterrekindje Lou. (SL/foto SL)