Goud voor Ronny en Claudine

Een delegatie van het schepencollege trok naar feestzaal Hoornaert waar het jubileumfeest van Ronny Devolder (71) en Claudine Vandenbruaene (71) plaatsvond. De twee stapten 50 jaar geleden in Kachtem in het huwelijksbootje.

Ronny Devolder en Claudine Vandenbruaene traden op 27 oktober 1973 in Kachtem in het huwelijk. Het echtpaar uit de Egaalstraat is hiermee dus aan goud toe en dat werd gevierd met een familiefeest in zaal Hoornaert. Ook een delegatie van het schepencollege kwam langs met de officiële felicitaties én geschenken.

Het huwelijk van Ronny en Claudine werd gezegend met drie kinderen: Birgit, Dieter die spijtig genoeg overleed bij een ongeval in 1998 en Wouter. Er zijn ook twee kleinkinderen: Andres en Ilias.

Samen graag op reis

Ronny is afkomstig van Emelgem en Claudine van Kachtem. Het was in Kachtem, meer bepaald in de jeugdclub, dat ze elkaar ruim een halve eeuw geleden leerden kennen. Claudine heeft er een carrière in het onderwijs op zitten, in de basisschool in Kachtem. Ronny was eerst staatsbediende in Brussel, later werd hij manager bij Belgacom in Tielt en hij was ook nog actief bij garage Vanhulle.

Beiden houden van reizen – waarin ze de kinderen duchtig betrokken -, wandelen en fietsen. Af en toe wordt er ook wel eens een kaartje gelegd met vrienden. Ronny was elf jaar lang voorzitter van de koninklijke fanfare Vrede en Eendracht in Kachtem, ook Claudine is muzikaal: zij is actief lid van het koor Canto Rosse.

Na de toespraken door dochter Birgit en burgemeester Bert Maertens, werd een toost uitgebracht op de voorbije 50 jaar. Daarna schoven de aanwezigen aan tafel voor een feestmaal. (MI)