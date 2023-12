Goud voor Ronny en Claudine

Ronny Verpoucke (69) en Claudine Beindorff (68) mochten op het stadhuis hun gouden bruiloft vieren. Claudine is geboren in Watermaal Bosvoorde. Zij volgde 6 jaar Technische Handel in de Burgerschool Roeselare en was beroepshalve administratief bediende in de apotheek van AZ Delta in Roeselare. Ze houdt van hondensport. Ronny is geboren in Roeselare. Beroepshalve was hij garnierder en daarna schilder. Ronny houdt van hondensport met Duitse herders. De twee leerden elkaar kennen tijdens het uitgaan. Ze trouwden op 23 november 1973. Ze hebben een zoon: Yves en met Hanne en Nanou twee kleindochters. (Peter Van Herzeele/foto JVGK)