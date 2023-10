Goud voor Roland en Myriam

Roland Desmet (71) en Myriam Missant (72) stapten op 5 oktober 1973 in het huwelijksbootje. Hun gouden huwelijksverjaardag liet het koppel niet zomaar voorbij waaien. Ze vierden feest en kregen felicitaties van het stadsbestuur.

“Tijdens mijn werkloopbaan was ik commercieel bediende in een verzekeringsmaatschappij. Ik heb twintig jaar in Brussel gewerkt en twintig jaar in de regio van West-Vlaanderen”, vertelt Roland. “Myriam was meer dan veertig jaar bediende bij de belastingdienst.”

“We hebben een druk beroepsleven gehad, en toen wij onze pensioenleeftijd hadden bereikt, konden we onze vrije tijd zinvol benutten. Myriam is een echte boekenliefhebber. Ze leest enorm veel boeken, en hoe dikker het boek, hoe beter. Ik ben een grote koersfanaat en volg al jarenlang de wielersport. Ik werd wielerfotograaf en richtte mijn eigen blog op. De liefde voor de sport sloeg over op onze zoon Dieter. Hij is ook een wielerfan en geeft lessen mountainbike. Hij is getrouwd met Isabelle Vanquaethem, en ze wonen samen met hun kinderen, Milo (6) en Stella (4) in Meulebeke.”

Roland en Myriam woonden na hun huwelijk in Tielt. Daarna verhuisde het koppel naar Dentergem, en sinds een goed jaar wonen ze opnieuw in Tielt, in de Kapellestraat. (NS/foto WME)