Goud voor Roland en Maria

Roland Snauwaert (72) en Maria D’haeyzeele (69) stapten op 19 januari 1973 in het huwelijksbootje en konden dit jaar dus hun 50ste huwelijksverjaardag vieren. Dat feest vond plaats op vrijdag 17 maart.

De jubilarissen kregen een warme ontvangst in huis Mulle de Terschueren en een geschenk van burgemeester Luc Vannieuwenhuyze. “Wij wonen in de Gruuthusestraat in Tielt en wij hebben het goed samen”, vertelt Maria. “We genieten met volle teugen van de kleine momenten. Als het weer het toelaat, gaan we graag fietsen of wandelen. Bij minder maken we het thuis gezellig. Wij zijn ouders van twee kinderen, een zoon en een dochter. Onze familie werd rijkelijk aangevuld met vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.” (NS/foto WME)