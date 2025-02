Goud voor Roger Van de Ven en Marleen Geerinck

Roger Van de Ven (73) en Marleen Geerinck (71) vierden hun gouden jubileum. Het koppel stapte op 25 januari 1975 in het huwelijksbootje. Marleen groeide op in Moerzeke en was vroeger Chiroleidster. Ze was actief in de banksector. Roger, afkomstig uit Sint-Katelijne-Waver, vond zijn vreugde in het bouwen van miniatuurtreintjes en zijn actieve rol in de jeugdclub Brandpunt. Roger werkte in de farmaceutische industrie. Ze leerden elkaar kennen op 14 oktober 1972 tijdens de Oktoberfeesten in Wieze. Het koppel, dat kinderloos bleef, hield van reizen door Europa. Sinds 1997 is Nieuwpoort hun tweede thuis. (PG/foto IV)