Goud voor Roger en Christine: “Vonk sloeg over in de Flandria”

Het echtpaar Roger Logghe en Christine Soenen uit de Cockstraat in Oostnieuwkerke vierde zijn gouden huwelijksjubileum. Roger Logghe (72) was het grootste deel van zijn beroepsloopbaan aan de slag als bediende bij de spoorwegen. Echtgenote Christine Soenen (70) beredderde het huishouden. De vonk tussen Roger en Christine sloeg over in danszaal Flandria in de Ieperstraat. “We gingen er om de 14 dagen dansen”, herinnert Christine zich. Het koppel huwde op 28 september 1973. De dag nadien vond het kerkelijk huwelijk plaats. Het gouden koppel heeft twee zonen. Ondertussen zijn er ook al drie kleinkinderen. Roger was vroeger lid van wielertoeristenclub Sportkring uit Oostnieuwkerke, terwijl echtgenote Christine vroeger ging turnen. (BCH/foto JCR)