Goud voor Robert Vanacker en Christine Geldhof in Ingelmunster

Robert Vanacker en Christine Geldhof, uit de Heirweg-Noord, werden op het gemeentehuis ontvangen naar aanleiding van hun 50ste huwelijksverjaardag.

Robert (78) begon op achttienjarige leeftijd te werken als zelfstandig kolenhandelaar. Daarna schakelde hij over op de verkoop van mazout. Vanaf 1976 startte hij met een firma in afvalolie. Tussenin had hij ook een bedrijf voor het maken van mazouttanks. Zijn firma was gevestigd in de Bruggestraat en daarna in de Meulebekestraat, even voorbij de firma Bekaert. Op 65-jarige leeftijd ging hij met pensioen.

Christine (70) werkte bij de gehandicapten in Herseaux (Moeskroen). Ze ging ook aan de slag in het wzc Maria Rustoord in de Weststraat. Na het huwelijk hielp ze mee in de zaak van haar echtgenoot, waar ze instond voor de administratie. Toen haar man met pensioen ging, stopte ze ook met werken.

Reizen

Toen de kinderen nog thuis waren, ging het gezin vaak op reis binnen Europa. Eens met pensioen maakten ze heel wat wereldreizen, waaronder naar Nepal, Nieuw-Zeeland, Guatemala, Rusland, de Noorse Fjorden… Ze hebben een tweede verblijf in Andalusië, waar ze meerdere keren per jaar naartoe trekken. Christine kijkt graag tv en Robert werkt als ontspanning in de tuin. Vroeger was hij eveneens één van de bezielers van VK D’Hoogte. Tijdens de coronaperiode gingen ze veel wandelen.

Op 7 december 1972 stapten ze in Ingelmunster in het huwelijksbootje. Na het huwelijk vestigden ze zich in de Bruggestraat. Nu wonen ze al meerdere jaren in de Heirweg-Noord.

Het echtpaar heeft drie dochters: Annick (1973) trouwde met Chris Van Praet (Bruggestraat), Karla (1976) met Dirk De Vocht (Houyet) en Katrijn (1978) met Bert Walcarius (Oeselgem). De jubilarissen hebben zes kleindochters en één kleinzoon.

(Patrick D.)

