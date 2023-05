Rony Demeyer en Rita Van den Heede werden naar aanleiding van hun 50ste huwelijksverjaardag door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet. Ze trouwden in Beveren-Leie op 17 mei 1973. Rony werd geboren in Waregem op 2 januari 1952. Hij houdt van voetbal en vinkenieren. Rita zag et levenslicht in Kortrijk op 16 januari 1954. Rony en Rita hebben drie kinderen: Sofie, Vicky en Jenci, en vijf kleinkinderen: Silke, Femke, Michelle, Elias en Liam. Het achterkleinkind heet Mila. (PPW/foto HDV)