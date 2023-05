Op 4 mei 1973 weergalmden de huwelijksklokken voor Raymond Vantyghem (76) en Marie-Rose Saeys (76) in Oostende. Ze leerden elkaar anderhalf jaar eerder kennen in een discotheek in de Oostendse Langestraat. Raymond werkte als bankbediende en Marie-Rose als onthaalmoeder. Het gouden paar kreeg drie kinderen: Pea, Frederiek en Annelies. Zij zorgden op hun beurt voor vijf kleinkinderen. Samen woont het koppel in de Christinastraat. (JRO/foto JRO)