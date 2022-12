Goud voor Raymond De Buf en Georgette Verheyden

Raymond De Buf (71) en Georgette Verheyden (71) vierden hun gouden jubileum. Raymond groeide op in Antwerpen en was de jongste zoon uit een gezin van vier kinderen. Georgette zag het levenslicht in Mechelen. Ze brachten allebei hun jeugd door op Linkeroever, liepen er samen school en gingen ook allebei naar het clubhuis Jelinko. Het was in dat jeugdhuis dat de vonk tussen hen beiden oversloeg. Na twee jaar verkering traden ze op 14 oktober 1972 in het huwelijk. Raymond ging als paswerker aan de slag bij de stad Antwerpen tot hij overstapte naar het brandweerkorps waar hij werkte tot aan zijn pensioen in 2009. Georgette studeerde regentaat ‘haar en schoonheidszorgen‘, maar na een korte periode hield ze het lesgeven voor bekeken. In 1975 startte ze samen met haar vader Minigolf Win Fair op het strand van Sint-Anneke. Deze succesvolle zaak heeft ze 31 jaar lang met hart en ziel uitgebaat. Na het stopzetten van de Minigolf zijn ze in 2007 naar Nieuwpoort verhuisd. Hier brachten ze gedurende 40 jaar hun vakanties door en hier wilden ze ook permanent komen wonen. In 2014 kochten ze een woning aan de vijver in Ysermonde. Georgette zet zich ook met hart en ziel in bij Domino waar ze ondertussen vele vrienden heeft gemaakt. Raymond en Georgette hebben een bijzondere hechte band met hun dochter Elske, schoonzoon Mike en de twee kleinkinderen Mitchell en Larissa. (PG/foto IV)