Goud voor Rafaël en Ingrid

Rafaël Van Moerkercke en Ingrid Puype mochten op zaterdag 1 maart hun vijftigste huwelijksverjaardag vieren. Rafaël (71) groeide op in Beveren, terwijl Ingrid (74) uit Zwevezele afkomstig is. De twee leerden elkaar kennen in De Kakadu in Torhout. Daar sloeg de vonk over en een jaar later stonden ze al voor het altaar. Het echtpaar vestigde zich in Zwevezele en kreeg een dochter, Heidi. Zij is getrouwd met Tom. Er zijn ook twee kleinkinderen: Ralf en Tatum. Rafaël houdt in zijn vrije tijd van biljarten en tuinieren. Hij heeft ook een eigen moestuin. Daarnaast is hij lid van Okra. Ingrid gaat regelmatig op familiebezoek in het wzc van Zwevezele en zorgt ook met veel toewijding voor haar broer, die in Tordale in Torhout verblijft. (LDW/foto LDW)