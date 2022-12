Goud voor Raf en Paula

De jubilarissen en hun familie kregen in de feestzaal het bezoek van burgemeester en schepenen.

Feest in de Schragenstraat voor het gouden jubileum van Raf Delrue (76) en Paula Defoirdt (72). Raf is afkomstig van Zwevegem en was de oudste van zeven. Hij werkte in de textielsector. Paula stamt uit een gezin van negen kinderen met roots in Vichte en daarna in de Pontstraat te Deerlijk.

Valerie en Christophe zijn de kinderen. Christof en Debbie vervoegden de familie en er zijn vijf kleinkinderen: Emiel, Victor, Manou, Lars en Bas. Paula is onder meer lid van het koor Volta en Raf is onder andere actief bij Leie Cycling in Beveren-Leie. Dit jubileum werd genoteerd in het guldenboek van de gemeente en ondertekend. Daarna werd geklonken op gouden Raf en Paula. (MVD/foto MVD)