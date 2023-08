Goud voor Pol Verstraete en Francine Cools: “Dankzij een vakantiejob”

Op zaterdag 15 juli mochten Pol Verstraete en Francine Cools samen met hun kinderen en kleinkinderen hun gouden huwelijksjubileum vieren in het kasteel Ter Borcht.

Pol werd op 5 oktober 1948 geboren in Izegem als zoon van Frans Verstraete en Agnes Claeys. Het gezin telde 10 kinderen: 7 zonen en 3 dochters. Vader Frans was onderwijzer en schoolhoofd van ’t Veld, hij was eveneens de koster van dienst in de Sint-Antoniuskerk. In de weinig vrije tijd die hem restte, was hij een verwoed imker.

Pol reisde de hele provincie af om beginnende imkers op het goede bijenpad te plaatsen. Na zijn lagere schooljaren volgde hij de handelsafdeling aan het college in Waregem. Als student vond Pol een vakantiejob in een slagerij in Middelkerke. Hij mocht er bestellingen aan huis brengen, op campings en in restaurants. Pol: “Ik was steeds met de fiets onderweg en één keer in de maand mocht ik mijn baas vergezellen om geld op te halen. Vooral in restaurants was dit een prettige ervaring want daar viel steeds iets lekkers te drinken.”

Buurmeisje

“Gedurende die vakantietijd aan zee leerde ik het overbuurmeisje van de slagerij kennen: Francine Cools. Het was liefde op het eerste zicht. Na ons huwelijk in het kerkje van Wilskerke op 21 juni 1973 hebben we ons in Meulebeke geïnstalleerd. Ik werkte enige tijd bij Ranson in Waregem en daarna kwam ik bij Casteleyn in Meulebeke terecht als bouwvakbediende. Ik volgde er het reilen en zeilen van het bedrijf op de voet mee. Na 39 jaar dienst bij firma Casteleyn kon ik in 2008 met pensioen. Ondertussen ben ik nu bijna 50 jaar bestuurslid bij de plaatselijke Davidsfondsafdeling. In mijn vrije tijd werk ik graag in de tuin of fiets ik samen met Francine.”

Snit en naad

Francine Cools zag het levenslicht op 10 november 1951 in Oostende. Papa Charles was landbouwer in Wilskerke en mama Judith Mus hielp mee op het bedrijf en zorgde voor haar twee zonen en één dochter. Na de lagere schooljaren doorliep Francine de humaniorajaren aan het Sint-Jozefsinstituut in Oostende en daarna volgde ze het regentaat snit en naad in Brugge. Francine.

“Eens afgestudeerd was het moeilijk om als regentes snit en naad werk te vinden. De eerste twee jaren heb ik dan maar met talrijke interims opgevuld. Toen we in Meulebeke kwamen wonen, kon ik in 1975 in de Heilige Familie in Tielt aan de slag als administratief medewerker. Sinds 2010 geniet ik van mijn pensioen. Ik kook heel graag maar ik help ook mee in de tuin.”

Pol en Francine hebben twee zonen : Stijn is getrouwd met Leen Bonte en Tom is getrouwd met Lin Delcour. Er zijn 5 kleinkinderen : Norah, Felix, Cesar, Louise en Bavette.