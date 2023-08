Goud voor Philippe Jansen en Maria Verelst

Philippe Jansen en Maria Verelst mochten klinken op 50 jaar huwelijksgeluk. Schepen De Brabandere feliciteerde hen namens het gemeentebestuur. Precies 50 jaar geleden traden Philippe en Maria in het huwelijk. Philippe zei al als driejarige tegen Maria, toen ze samen op het speelplein speelden, dat hij met haar wou trouwen. Daarna verloren ze elkaar uit het oog, maar op de 18de verjaardag van Maria liepen ze elkaar weer tegen het lijf tijdens een feestje. Philippe en Maria kregen twee kinderen, Julie en Jill en hebben één kleinzoon, Quinn. Samen hadden ze een bedrijf in de import en export van koeltechnisch materiaal in de regio van Schoten. De kinderen wonen daar ook. Philippe is een grote autofanaat. Maria houdt van wandelen en fieten. (foto DM)