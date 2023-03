Goud voor Patrick en Gerda

Op zaterdag 11 maart 2023 werden Patrick Luc Moeyaert en Gerda Rita Allegaert feestelijk ontvangen in het stadhuis van Menen naar aanleiding van hun gouden bruiloft. Patrick (73) werd geboren in Menen op 8 februari 1950 en Gerda (71) werd geboren in Lendelede op 24 juni 1951. Ze stapten in het huwelijksbootje in Heule op 23 februari 1973. Ze wonen sinds hun huwelijk in Brun Cornet in Rekkem. Patrick was sinds 1970 pluimveehandelaar. Zijn hobby’s hielden altijd verband met mechaniek en veel zelf doen met en rond auto’s. Een passie van Patrick is ook het bewonderen van oldtimers. Gerda was meewerkende echtgenote en haar hobby’s waren vooral bloemschikken en koken. Het echtpaar ging ook 49 jaar lang naar de markt met hun kippen. Er zijn drie kinderen: Veronique, Delphine en Kristof en vijf kleinkinderen: Milan, Eva, Ben, Lou en Oscar. (NVM/foto NVM)