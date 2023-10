Goud voor oud-brandweerman Raoul Decroix en Annie Mahieu: “We maakten stiekem afspraakjes”

Raoul Decroix (70) en Annie Mahieu (70) vierden met vrienden en familie hun gouden huwelijksverjaardag. Raoul was bijna veertig jaar brandweerman in Langemark en zet zich nu nog altijd in voor zijn oud-collega’s.

Raoul Decroix groeide op in Sint-Jan. Na zijn studies werkte hij van 1970 tot aan zijn brugpensioen in 2003 bij Philips in Roeselare. “In 1979 sloot ik me ook aan bij de Langemarkse brandweer”, vertelt Raoul.

“Enkele zware ongevallen en de brand in Ysco blijven op mijn netvlies gebrand staan. Maar naast de vele treurige zaken met inferno’s en ongevallen waren er ook heel wat mooie momenten. Vooral de afzwaai van gepensioneerden verliep telkens heel gezellig, net zoals de ontvangsten op het gemeentehuis wanneer de brevetten en diploma’s uitgereikt worden.”

Brandweerman

Op zijn 65ste zwaaide Raoul af bij de brandweer als adjudant. “Maar ik kan het nog altijd niet missen”, geeft Raoul toe. “Ik help nog altijd mee met de jaarlijkse tombola voor de vriendenkring en sta ook nog geregeld achter de tapkraan in de kantine.”

“Ook in het woonzorgcentrum De Boomgaard spring ik bij als chauffeur voor het bejaardentransport. Op de bus worden we regelmatig teruggekatapulteerd naar de tijd van toen. Vooral het transport naar de woensdagmarkt in Langemark is telkens een heel gezellige bedoening.”

Studentenjob

Annie ging na het middelbaar in de Heilige Familie en Immaculata aan de slag als familieverzorgster, maar het was dankzij haar studentenjob dat ze Raoul leerde kennen. “Ik hielp mee in een groothandel van groenten en fruit in De Panne en Annie hielp in een hotel in Koksijde”, herinnert Raoul zich nog goed.

“Zo leerden we elkaar kennen en maakten we stiekem afspraakjes. Uiteindelijk stapten we op 5 oktober 1973 in het huwelijksbootje in Langemark.” Het gezin woonde eerst op het Langemarkse marktplein en verhuisde in 1981 naar de Elf Novemberlaan in Langemark. “Ondertussen zijn we allebei met pensioen, maar we komen tijd te kort”, lacht Annie.

“De brandweerhobby van Raoul en het bejaardenvervoer nemen heel wat tijd in beslag. En daarnaast gaan we ook graag uit wandelen. Twee keer per jaar trekken we er ook op uit naar Oostenrijk en Frankrijk.” Raoul en Annie hebben een zoon Nico en een dochter Valerie. De kleinkinderen zijn Paulien, Josfien en vriend Lukas, Juline en vriend Vic, Isalie.

