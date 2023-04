Goud voor ondernemend echtpaar Pierre en Marleen uit Oostrozebeke

Zondag 26 maart was voor het echtpaar Pierre Holvoet en Marleen Mabbe een onvergetelijke dag. In De Maelstede in Kuurne kwamen familie en vrienden bijeen voor een heerlijk jubileumfeest. Ook een delegatie van het gemeentebestuur was present.

Pierre Holvoet en Marleen Mabbe woonden hun hele gehuwde leven in de Papegaaistraat 70, maar verkasten intussen naar een appartement in de Hoogstraat. Pierre gaat wel nog elke dag naar zijn hobbykot in de Papegaaistraat.

Pierre Holvoet werd geboren in 1946 en is een rasechte Ginstenaar. Hij groeide op in een gezin met vier kinderen waarvan er nog drie in leven zijn. “Na de lagere school liep ik nog een paar jaar school in het VTI in Kortrijk waar ik de richting metaal volgde. Na mijn soldatendienst kon ik aan de slag in het familiebedrijf van mijn vader Albert die lasser was. Toen hij de vlasnijverheid niet langer zag zitten, startte hij het transportbedrijf Foronex op en dat werd een groot succes. Voor mij lag het dan ook voor de hand dat ik in het bedrijf zou stappen en daar bleef ik werken tot mijn 63 jaar. Binnen het bedrijf was ik ook medebestuurder. Het bedrijf bestaat nog, maar werd inmiddels overgenomen”, vertelt hij.

Oude tractoren

Nu hij over een zee van vrije tijd beschikt en nog in heel goede gezondheid verkeert, vroegen we Pierre of hij hobby’s heeft. “Absoluut. Ik kom dagelijks naar de Papegaaistraat waar ik over een verwarmd atelier beschik en waar ik allerhande klusjes doe. Ik ben een verwoed verzamelaar van oude tractoren en die probeer ik weer in hun originele staat te brengen. Zo heb ik er al een twintigtal in eer hersteld en daar beleef ik heel veel plezier aan. Mijn voorliefde gaat naar het merk Deutz. Daarnaast beschik ik ook nog over een heel grote tuin en een mooi hoenderpark zodat ik elke dag verse scharreleieren kan rapen.”

Karakterberen

Echtgenote Marleen Mabbe werd geboren op 31 februari 1951. Zij komt uit een gezin van vier kinderen waarvan er nog drie in leven zijn. Tijdens haar actieve periode was zij thuisnaaister voor de buurt. Dat deed ze tien jaar. Daarna werd ze fulltime huisvrouw. Ook Marleen hield er vele jaren een heel leuke en specifieke hobby op na. Zo heeft zij tientallen leuke karakterberen in elkaar geknutseld. Ook zij werkte heel graag in de grote tuin. Nu het echtpaar verkaste naar het centrum van de gemeente, is er meer tijd voor wandelen en fietsen. Beiden zijn intussen ook lid van Neos. Het echtpaar heeft geen kinderen.

(CLY)