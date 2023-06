Goud voor Michel en Rita

Michel Deschuymere en Rita Callens kregen naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum het bezoek van schepen van Bevolking Stephanie Demeyer (Team Burgemeester). Zij schonk hen bloemen en een mandje met Kortrijkse delicatessen.

Rita Callens (69) is geboren in Kortrijk op 11 februari 1954 als tweede in een gezin van 4 kinderen. Michel Deschuymere (71) is geboren in Kortrijk op 23 september 1951 als enig kind. Michel was arbiter, is visser, houdt van een pintje drinken met de vrienden en van voetbal kijken. Michel en Rita leerden elkaar kennen in Jeugdhuis De Kroon in Rollegem. Ze trouwden op 11 mei 1973 voor de wet en op 19 mei voor de kerk. De openingsdans van het feest was San Francisco van Scott McKenzie. Het koppel kreeg 2 zonen: Thierry, getrouwd met Nathalie Vens en Philippe, getrouwd met Sylvie Bostoen. De kleinkinderen zijn Lisa en Zeno en Esmée is het achterkleinkind. Het geheim van hun huwelijksleven? “Overeenkomen en nu en dan water bij de wijn doen.” (foto JVGK)