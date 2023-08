Goud voor meester Jef en Ludwine

Op 20 juli 1973 gaven Ludwine Pattin (73) en Jozef Rubben (73) elkaar hun jawoord in het gemeentehuis van Vleteren en op 21 juli trouwden ze in de Sint-Martinuskerk van Westvleteren, waarna het feest doorging in café Den Engel, tegenover de kerk. Ludwine werd geboren op 2 juni 1950 en woonde in Westvleteren.

Zij was de derde in de rij van zes kinderen. Jef werd geboren op 20 augustus 1950 in Poperinge en groeide samen met zijn twee zussen op in Westvleteren. Toen ze samen op 18-jarige leeftijd met de zussen van Jef voor het eerst naar het kermisbal trokken in feestzaal Skindels in Poperinge is hun liefdesvonk ontstaan.

In 1976 werd hun zoon Bart geboren die ondertussen met Mieke Lanoye getrouwd is en voor twee kleinkinderen zorgde: Jenne en Jotte. Samen genieten ze nu al 17 jaar van hun pensioen, maar ze blijven zich verder inzetten voor hun dorp. (RVL)