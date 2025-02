Goud voor Maureen en Gilbert

Gilbert Dekeuninck (1951) leerde Maureen Legein (1951) kennen op een dansfeest in de Liberty in Veurne. Het klikte meteen tussen het koppeltje en op 7 februari 1975 stonden ze samen voor de burgemeester van De Panne, waar hun jawoord werd bezegeld.

Het gezin werd uitgebreid met zoon Jess en dochter Shanna. Maureen werkte eerst in naaiatelier Tybo’s, maar bleef daarna thuis voor haar kroost. Gilbert werkte bij de maatschappij voor gas en elektriciteit, het huidige Fluvius, waar hij voornamelijk de elektrische aansluitingen voor zijn rekening nam, en werkte er samen met zijn neef Hugo die de gasaansluitingen deed. Niettegenstaande hun drukke loopbaan, was er ook plaats voor sport en ontspanning. Gaan bowlen, georganiseerd door de vriendenkring van Electrabel, en gaan fietsen met een passage langs een herberg voor een lekkere Picon stonden vaak op hun vrijetijdsprogramma. Maureen hield zich graag bezig met het brouwen van verschillende homeopathische drankjes: kombucha, kefir en vlierbessensiroop waren haar specialiteiten. Groenten en fruit, gekweekt in eigen tuin, verwerkte ze deskundig tot compotes en confituur. Gilbert is nogal technisch aangelegd en zo kon men steeds bij hem terecht voor allerlei reparaties. Hij werd bekend in de buurt als de man van de repairshop. Nu houdt Maureen zich vooral fit met zwemmen en yoga, ook kledij herstellen is ze nog niet verleerd, en de zorg voor haar twee kleindochtertjes Amélie en Quinn doet ze met hart en ziel. Het gouden koppel houdt ook erg veel van dieren. Heel wat viervoeters hebben ten huize Dekeuninck gedefileerd. De volière in de achtertuin is de trots van Gilbert. Zo gaat Gilbert vaak samen met zijn broer, schoonbroer en vrienden vogelkwekers naar vogelbeurzen om vogels aan te kopen of te verkopen.

Glaasje wijn

Er werd ook een glaasje wijn gedronken in het stadhuis van Veurne, waar het gouden paar met hun kinderen (Jess en Julie, en Shanna) en familie werden ontvangen door burgemeester Peter Roose en ook nog even konden luisteren naar een muzikaal intermezzo op gitaar met zang van hun dochter Shanna. Burgemeester Peter Roose schetste het rijk gevulde leven van het koppel en bood hen een bloemstuk en enkele geschenken aan in naam van het stadsbestuur. (JTV)