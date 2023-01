Goud voor Martine en Bernard

Op 15 december 1972 stapten Martine Bouckaert en Bernard Verbrugghe uit de Spilstraat in het huwelijksbootje. Dit werd als gouden koppel gevierd met vrienden en buren. Matine werd geboren op 14 november 1954 in een gezin van twee kinderen. Ze liep school op de Molenaarelst en nog twee jaar middelbaar in de gemeenschapsschool in Moorslede. Op 14-jarige leeftijd ging ze aan de slag in een katoenspinnerij in Stasegem, om daarna nog 25 jaar te werken in wasserij Dumoulin. Na een loopbaan van 44 jaar ging ze met pensioen. Bernard werd geboren op 11 augustus 1954. De ouderlijke woning stond aan ’t Vergif in de Beselarestraat. Na zijn lagere school in Beselare en Passendale liep hij nog twee jaar school aan het VTI. Op 14-jarige leeftijd ging hij samen met zijn vader bij spinnerij Mathijs in Vichte werken. In 1981 ging hij aan de slag bij de gemeente. Na een loopbaan van 48 jaar ging hij met pensioen. Het jonge paar leerde elkaar kennen in danszaal The Witch in Beselare. Op 18-jarige leeftijd traden ze in het huwelijk en in 1973 werd dochter Tanja geboren. Het gouden paar heeft nog altijd een druk bezet leven. Bernard verzamelt allerlei objecten van miniatuurwagens over cd’s, bidprentjes, boeken over het vorstenhuis enz. Maar vooral is hij vrijwilliger bij tientallen verenigingen. Hij wordt daarin gesteund door Martine. (NVZ/foto RB)