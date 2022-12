Goud voor Martina en Antoine

Naar aanleiding van hun vijftigste huwelijksverjaardag werden de 72-jarige Antoine Ide en de 68-jarige Martina Dhondt gehuldigd door het gemeentebestuur van Zulte.

Antoine werd geboren te Deinze en Martina te Waregem. Ze leerden elkaar kennen in Het Hof van Vlaanderen in Oeselgem. Ze trouwden op 17 november 1972 in Zulte. Het gouden echtpaar kreeg 6 kinderen, 12 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Het koppel woont nu in de Roggestraat in Zulte. Antoine was metaalbewerker bij Bekaert in Olsene en Martina was huishoudster. Antoine en zijn vrouw wandelen graag in Oostenrijk. (MV)