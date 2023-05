Toen Marnix Derudder (70) en Monique Godefroidt (69) elkaar op heel jonge leeftijd in de ogen keken, was het liefde op het eerste gezicht. Dat resulteerde op 30 mei 1973 in een huwelijk in Wortegem. Marnix werkte 41 jaar als metaalbewerker en Monique haast even lang als consulente. Ze kregen met Valerie en Virginie twee kinderen. Ondertussen genieten ze ook al van hun drie kleinkinderen. Marnix en Monique wonen in de Duinenstraat. (JRO/foto JRO)