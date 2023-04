Goud voor Marnix Debackere en Claudine Nuyttens: “Vakanties in La Roche”

Marnix Debackere en Claudine Nuyttens zijn 50 jaar getrouwd. “We leerden elkaar kennen in café Saint-Michel in Kuurne”, zeggen ze. Het gouden koppel kreeg de gelukwensen van het gemeentebestuur.

Marnix (72) werd in Kortrijk geboren en groeide met zijn twee oudere broers op in Kuurne op de Kathoek. “Ik volgde metaalbewerking aan het RITO in Heule en werkte eerst bij Lapauw in Heule, een bedrijf dat industriële wasmachines produceerde. Daarna was ik 31 jaar treinbestuurder bij de NMBS. Omwille van broederdienst moest ik geen legerdienst doen.”

Claudine (70) werd in Kuurne geboren en groeide met haar drie broers en één zuster op in de Michielsweg in Kuurne. “Ik volgde naaien aan de St.-Pietersschool in Kuurne en werkte een aantal jaar in de confectienijverheid”, zegt ze. “Daarna ging ik nog aan de slag bij ‘Diksmuidse boterkoeken’, enkele jaren bij Creatuft en dan nog als onderhoudsmedewerker in de serviceflats van Zorggroep H. Hart in Kortrijk, een job die ik het liefst van al deed. Daarna was ik nog 12 jaar vrijwilliger in de cafetaria van die zorginstelling.”

Marnix en Claudine leerden elkaar kennen in het café Saint- Michel op de Kathoek in Kuurne. “Een café waar onze beide ouders wel eens langs gingen en wij soms een keer mee mochten”, zeggen ze. “Na een vrijage van twee jaar trouwden we op 21 maart 1973 op het gemeentehuis van Kuurne en een dag later voor de kerk. We woonden eerst een tijdje mee in bij de ouders van Marnix en huurden dan een woning in de Heirweg in Kuurne. Nu wonen we al 33 jaar in de Hoge Doornweg in Lendelede”, vertelt Claudine.

Marnix en Claudine hebben twee kinderen: David en Ilse. David is de partner van Ann en zij hebben twee dochters: Femke en Ines. Femke zorgde voor twee achterkleinkinderen, Ceriel en Camille. Ilse is getrouwd met Wouter en zij hebben twee kinderen: Robbe en Eve.

Kamperen

De jubilarissen brachten veel vrije tijd door in La Roche in de Ardennen. “Veertig jaar hadden we daar een caravan en genoten we van onze vele mooie wandelingen. We kwamen ginder toe als de jongste en vertrokken er na 40 jaar als de oudste kampeerders.”

Marnix was vanaf zijn 12 jaar een fervent paardenliefhebber. “Ik was vele jaren paardentrainer en kon goed de dieren inspannen voor drafwedstrijden in Kuurne, Oostende en Waregem. Nu hou ik het bij miniatuurboten in elkaar steken en darts, voetbal en koers op televisie bekijken.” Claudine houdt van handwerk, borduren en breien. “En ik kijk ook graag naar sportuitzendingen en feuilletons op televisie”, zegt ze tot besluit. (IB)