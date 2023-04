Goud voor Marie-Rose en Jackie uit Menen

Jackie Louage en Marie-Rose Acke uit de Blekersstraat werden naar aanleiding van hun gouden bruiloft op het stadhuis ontvangen. Jackie werd geboren in Menen op 9 juli 1952.

Hij werkte 42 jaar lang als stoffeerder bij Varam Menen. Marie-Rose werd geboren in Menen op 18 april 1954. Na enkele jaren in Tyber was ze 24 jaar onderhoudsmedewerker in het Psychiatrisch Centrum O.L.V. van Vrede Menen. Op 13 april 1973 stapten ze in Geluwe in het huwelijksbootje. Ze hebben vier kinderen: Robi, Donny, Rico en Mara (+). Hayley, Owen en Mélise zijn hun drie kleinkinderen.

(CB/foto CB)