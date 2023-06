Goud voor Luc en Rosette

Luc De Zutter (75) en Rosette Vervaeke (71) zijn op 28 mei ontvangen in het gemeentehuis naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum.

Luc leerde Rosette kennen in dancing Ter Doest, waar hij kelner was. Hij werkte ook in De Hallen in Kortrijk, waar Rosette hem na het werk met de auto ophaalde om uit te gaan in Waregem. Het klikte goed tussen de twee, en na twee jaar verkering trouwden ze in Aarsele. Ze woonden zes jaar in Kortrijk en trokken daarna naar Kuurne.

Luc werd geboren in Oudenaarde, als oudste zoon in een gezin van acht. Aangezien hij de zoon van een zelfstandig bakker was, werd hij al snel ingeschakeld om op vrijdag of zaterdag mee op broodronde te gaan. Na de lagere school trok Luc naar de vakschool Don Bosco in Sint-Denijs, maar omdat zijn moeder vond dat hij kok moest worden, ging hij op leercontract in een restaurant in Kortrijk. Daarna werkte hij in het Hôtel du Nord, het huidige Parkhotel. Na een tijdje zei Luc de koksstiel vaarwel en ging werken bij de spoorwegen. Dat deed hij tot aan zijn pensioen.

Rosette werd geboren in Tielt en groeide op in Aarsele, met vier zussen en drie broers. Na het lager onderwijs volgde ze in de beroepsschool vier jaar snit en naad, en ging dan werken in een atelier in Tielt, waar ze nonnenkleren maakte. Toen het bedrijf failliet ging, trok ze naar Imex in Kortrijk, waar ze hemden en bloezen vervaardigde. Maar een kwarteeuw later ging ook dat bedrijf failliet.

Luc en Rosette hebben twee kinderen, Sofie en Tom, en drie kleinkinderen. (BRU)