Goud voor Luc en Myriam

Feest langs de Van Eycklaan in Moorslede waar Luc Rigole en Myriam Liagre onlangs hun vijftigste huwelijksverjaardag vierden.

Het koppel huwde op 2 maart 1973 voor de wet en enkele maanden later voor de kerk. Luc werd geboren in Koolskamp op 14 september 1950. Myriam zag het levenslicht op 9 december 1952 in Brugge, maar groeide ook op in Koolskamp. Eind de jaren 60 was het de tijd van de studentenclubs en de t-dansants. Ook in Koolskamp werd door de studenten een studentenclub opgericht: Moeder Mathilde. Hun vergaderlokaal was in een oud gebouw bij de kerk van Koolskamp. Het was daar dat Luc en Myriam elkaar leerden kennen.

Na zijn legerdienst gaf Luc les in de oefenschool van Torhout, daarna ging hij aan de slag in de gemeenteschool in Moorslede. Luc liet zijn oog vallen in het leegstaande school naast de gemeenteschool. Hij zag dat als ideale locatie om met zijn Myriam een warm nestje te bouwen. Op 22-jarige en 20-jarige leeftijd namen ze er hun intrek. Myriam en Luc werden de ouders van Heinz, Ines en Jens. Later verhuisde het gezin naar de Van Eycklaan. Myriam, die daarvoor onthaalmoeder was, ging aan het werk als zorgkundige in Izegem. Inmiddels genieten zowel Luc als Myriam van hun welverdiend pensioen. Met Elisabeth, Rafael en Fenna zijn er reeds drie kleinkinderen waarop ze maar al te graag passen. (BF)