Goud voor Luc en Magda

Feest in de Verrieststraat in Sint-Lodewijk. Luc Kemseke (73) en Magda Archie (73) vierden de 50ste verjaardag van hun huwelijk. Familie en buren waren erbij in het gemeentehuis. Burgemeester Claude Croes wees in zijn huldewoorden op de grote inzet van de gevierden. Luc was 30 jaar maatschappelijk werker bij het OCMW en Magda was 37 jaar leerkracht in de school in Sint-Lodewijk. Kinderen en kleinkinderen spraken lofwoorden aan het adres van hun ouders en grootouders. Het gulden boek van de gemeente werd ondertekend en er werd tijdens een gezellige receptie geklonken op de gouden Luc en Magda. (MVD/foto MVD)